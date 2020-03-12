İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 99. Yılında Mehmet Akif Ersoy Anıldı

Program; Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu’nda, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif” konulu Resim Sergisi’nin, gezilmesi ile başladı.

Serginin gezilmesinin ardından, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile devam etti.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından seslendirilen Oratoryonun akabinde, yarışmada dereceye giren öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte; il genelinde düzenlenen ‘İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali İlhami Aktaş ve protokol tarafından verildi.

Vali İlhami Aktaş, programın hazırlanmasında emeği geçen eğitim kurumlarına, müdürlere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa; Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, STK temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.