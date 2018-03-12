'İstiklal Marşı’mız her okunduğunda gururlanıyoruz'

Mehmet Akif Ersoy’un Kahraman Ordumuza ithaf ettiği şiiri ‘İstiklal Marşı’ yazılalı 97 yıl olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, mesajında şunları söyledi; Milletimizin bağımsızlık sembollerinden bir tanesi olan İstiklal Marşı’mız büyük fedakârlıklar ile kazanılan istiklal mücadelemiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un muhteşem mısralarıyla ebedileşmiştir. O dönemde ‘Korkma’ diye başlayan İstiklal Marşımız, kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut aşılamış, milli mücadele ruhunun canlanmasını vesile de olmuştur. Milli mücadeleyi destansı bir şekilde aziz milletimize yansıtan, gelecek nesillerimize şeref madalyası olan bu marşı bizlere armağan eden Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum. 97 yıldır Yüce Türk Milleti bu kutlu marşı her daim omuzlarda taşımış ve taşımaya da devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 11:08