İstiklal Marşı 100 yaşında

Bugün, Mehmet Âkif Ersoy tarafından 17 Şubat 1921’de kaleme alınan İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan ve Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda daha sonra Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Konuşmalar ile devam eden programda ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı’nın 10 kıtası okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından okunan Mehmet Akif Ersoy’un ‘Zulmü Alkışlayamam’ adlı şiiri ve gün dolayısıyla hazırlanan video film salonda duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.

Program İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Programa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semik Aktekin, İL Jandarma Komutanı Jan. Kd. Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.