İstiklal Caddesi’nde 18 Günde Büyük Değişim

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Haziran’da Yeni Mahalle’deki İstiklal Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Fen işleri Müdürlüğü Altyapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından İstiklal Caddesi’nde yıllar önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan kanalizasyon hattı ve içme suyu hattı tamamen yenilenirken bu sayede Nejdet Ersan Parkı önündeki cadde modern bir altyapıya kavuşturuldu.

Çok sayıda konut ve işyerinin bulunduğu bölgeye uzun yıllar hizmet verecek olan altyapı ile birlikte burada ilk kez yağmur suyu hattı döşenmesini sağlayan belediye ekipleri bu sayede herhangi bir aşırı yağış durumunda taşkına sebep olabilecek yağmur suyu riskini ortadan kaldırdı.

Çalışmalarda İstiklal Caddesine 300’lük körüğe borularla 245 metre kanalizasyon hattı, PE borularla 285 metre içme suyu hattı ve 600’lük körüğe borularla yağmur suyu hattı döşendi.

Vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturmak, yetersiz altyapıdan kaynaklanan arızaları engellemek için gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında çok sayıda personel ve iş makinesi ile hafta içerisinde gece saatlerine kadar ve hafta sonları yoğun bir mesai harcayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı içinde vakit kaybeden çalışmalarına başladı.

Daha önce parke taşlarla kaplı 9 metre genişliği ve 350 metre uzunluğundaki cadde de zemin iyileştirmesi ile birlikte bin 400 metre beton ve bazalt bordür döşemesi gerçekleştiren belediye ekipleri 2 bin 100 metre kare yaya kaldırımının da yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla kısa sürede İstiklal Caddesi’ni bu bölgeye uzun yıllar hizmet edecek sağlam bir altyapıya kavuşturup sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları mahalle sakinleri ve esnafların takdirini kazandı.