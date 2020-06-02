İstiklal caddesi sağlam altyapıya kavuşuyor
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE İSTİKLAL CADDESİ SAĞLAM ALTYAPI İLE BULUŞUYOR. CADDENİN 30 YILLIK İÇME SUYU HATTINI YENİLEYEREK BU BÖLGEDE İLK DEFA YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI OLUŞTURACAK OLAN BELEDİYE EKİPLERİ, SICAK ASFALT SERİMİ İLE BURADAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYACAK.
Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları çerçevesinde İstiklal Caddesi sağlam altyapı ile buluşuyor. Caddenin 30 yıllık içme suyu hattını yenileyerek bu bölgede ilk defa yağmur suyu drenaj hattı oluşturacak olan belediye ekipleri, sıcak asfalt serimi ile buradaki çalışmalarını tamamlayacak.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hafta sonu Yeni Mahalle Nejdet Ersan Parkı önündeki İstiklal Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.
Uzun yıllardır altyapı çalışmasının gerçekleştirilmediği caddede İlk olarak mevcut parke taşların sökümünü gerçekleştiren belediye ekipleri, 30 yıllık içme suyu hattının değişimi için çalışmalara başladı.
Çok sayıda konut ve işyerinin bulunduğu caddeyi bu sayede sağlam bir altyapıya kavuşturacak olan belediye ekipleri bölgede sağanak yağışlarda yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için de yağmur suyu drenaj hatları oluşturacak.
280 metre uzunluğundaki cadde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.