İstihdamın Artırılmasına Yönelik Eğitimler Öncesinde Kadınlar Mülakata Katıldı

Nevşehir şehir merkezindeki kadınların istihdamının artırılması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında El Nakışı ve Tığ Örücülüğü branşlarında iki ayrı eğitim çalışmasına katılmak için 150 kadın başvuruda bulundu.

El Nakışı’ nda 20 ve Tığ Örücülüğü’ nde 25 kadının Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi’nin Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim birimi ve Paşa Konağı’ndaki Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi(KAÇEM) merkezinde 3 ay süre ile devam edecek eğitimlerinden yararlanmak için 150 kadın başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunan kadınların belirlemesi amacıyla İş-Kur İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi’nin Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim biriminde yapılan mülakaat ile eğitime katılacak toplam 25 kadın belirlendi.

Önümüzdeki günlerde başlatılacak El Nakışı ve Tığ Örücülüğü eğitimine katılacak kadınlara eğitime katılacakları her gün için İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından cep harçlıkları da verilecek.

Eğitim çalışmalarının ardından başarılı olan kadınlara sertifikaları takdim edilerek, ürettikleri ürünlerin Kapadokya bölgesindeki çeşitli turistik alışveriş merkezlerinde değerlendirilmesine de yardımcı olunacak.

.

.