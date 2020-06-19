İşte Yapılan Tüm Çalışmalar Bu Görüntülerin Yaşanmaması İçin

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve gelmesinin ardından Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihaleleri ile birlikte başlattığı altyapı hamleleri ile birlikte şehrin altyapı sorununu çözmek için adeta seferberlik ilan etti.

Göreve gelmesinin ilk aylarından itibaren başlattığı çalışmalar ile geçtiğimiz yıl Lale Caddesi, Meteris Meydanı, Mustafa Parmaksız Caddesi, Belediye Caddesi ve çevresinde tüm içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hatlarını oluşturan Başkan Arı, sıcak asfalt çalışmaları ile de şehir içi yolları konforlu ulaşım ile buluşturdu.

Başkan Arı, bu yılda göreve başlamasının birinci yıl dönümünde ikinci büyük altyapı hamlesinin başlatarak, Diriliş Meydanı, Emek Mahallesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Saatçi Hoca Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yıllar önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan kanalizasyon hattı ve içme suyu hattını yenileyerek buralarda ilk kez yağmur suyu hattı döşenmesini sağladı.

Nevşehir Belediyesi’nin vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturmak, ulaşım konforunu arttırmak ve herhangi bir aşırı yağış durumunda taşkına sebep olabilecek yağmur suyu riskini ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiği bu çalışmaların ne denli önemli olduğu bugün yaşanan sağanak yağış ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı.

Nevşehir’in sağanak yağışlarda yaşanan olumsuz görüntüleri hak etmediğini belirten Başkan Arı, Nevşehir’in altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Arı, “Bu çalışmalar Nevşehir’e en az 50-60 yıl yetecek ve bir daha bu bölgelerde altyapı çalışması görmeyeceğiz. Bu çalışmalarımızın sonrasında üst yapı noktasında çalışmalara başlayacağız ve şehrimizi baştan aşağıya yenileyeceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımızın çektiği zorlukların karşılığını vermiş olacağız. Şehrin geleceği noktasında hiç bir şeyi görmezden gelemeyiz. Göz boyamak, günü kurtarma adına biz hiç bir iş yapmıyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Nevşehir’in yarını daha güzel olacak. Halkımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Sağanak yağışlarda şehrimizin bazı bölgelerinde ortaya çıkan görüntüleri hepimiz gördük. Nevşehir’in insanları bunları hak etmiyor. Bu sebeple işte biz altyapıya önem veriyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışma yaptığımız tüm bölgelerde 30-40 yıllık içme suyu hatlarını, abone bağlantılarını ve kanalizasyon hatlarını değiştiriyoruz. Bu bölgelerde ilk defa işte bugünkü gibi olumsuz görüntüler ortaya çıkmasın diye yağmur suyu hatları yapıyoruz. “ dedi. boyamak, günü kurtarma adına biz hiç bir iş yapmıyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Nevşehir’in yarını daha güzel olacak" dedi.