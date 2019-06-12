İstanbul’daki Nevşehirliler Rasim Arı’yı Bağrına Bastı

Gün boyu İstanbul’da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile birlikte seçim çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam ise NEVDERBİR, Özlüce Derneği ve Özyayla Derneği tarafından düzenlenen tarafından düzenlenen toplantılara katıldı. Dernek yöneticilerinin ve üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantı da Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de belediye tarafından yürütülen projelere ilişkin bilgiler aktardı.

Ak Parti Nevşehir İl Balkanı M.Rauf Yanar’ın da katıldığı toplantıda, İstanbul’da yaşayan Nevşehirlilerin her zaman gurur duyacakları bir şehir oluşturmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Arı: “Sizlerde memleketinize geldiğinizde Nevşehir ile gurur duyacaksınız. Türkiye’ye örnek olacak modern bir şehir için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız sırasında sizlerin görüşleri de bizler için çok önemli. Sizler bizim için çok değerlisiniz.” dedi.

Dernek üyesi Nevşehirliler ile Nevşehir ve İstanbul seçimleri üzerine istişarelerde bulunan Başkan Arı, hemşehrilerinden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’a destek sözü aldı.

Toplantıda Yıldırım’ın 31 Mart seçimlerinde uğradığı haksızlığı anlatan Arı, “Binali Yıldırım sizlerin ekmeğinizi kazandığınız bu güzelim şehir için çok güzel olacak. Bu şehri aydınlık yarınlara taşıyacak olan Sayın Yıldırım, sizlerin de desteği ile 23 Haziran’da büyükşehir belediye başkanı olacak. Buna inancım tam.” diye konuştu.

İstanbul’da yaşayan Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri Rasim Arı, toplantı sonunda hemşehrileri ile fotoğraf çektirdi.



