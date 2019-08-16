İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avanos Belediyesini Ziyaret Etti

İmamoğlu, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’a görevinde başarılar dilediğini belirtti. Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk ve çok sayıda partili eşlik etti.