İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avanos Belediyesini Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret ve görüşmeler için bölgemize gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’a ziyarette bulundu.