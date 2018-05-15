İsrail Katliamı, Nevşehir’de Protesto Edildi

Kurşunlu Camiinde kılınan Öğle namazının ardından İl Müftüsü Yakup Öztürk, İsrailli askerler tarafından açılan ateş sonrasında şehit olan 60 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, bazı belediye başkanları, sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazının ardından Kurşunlu Caminin önünde, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliam, sert bir dil ile kınandı.

AK Parti İl Başkanlarınca hazırlanan ortak basın açıklaması, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz tarafından kamuoyuna aktarıldı.

ABD’NİN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasının ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Dolaşmaz “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir.

Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. “ dedi.

KAOS DERİNLEŞİR

BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişimin , Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğine vurgu yapan Dolaşmaz daha sonra açıklamasını şöyle sürdürdü: “ Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik.İsrail’in, şu ana kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. “

BM’yi bu süreçte zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye davet eden Dolaşmaz “ Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. ”

TÜRKİYE BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR

Dolaşmaz, Filistinli kardeşlerimize yönelik bu katliam karşısında ,mazlumların haklarını sonuna kadar korumada Türkiye’nin kararlı olduğunun altını çizdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldu-bittiler ile işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs’ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkûm ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir.”

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ YALNIZ DEĞİL

İsrail’in insanlık dışı katliamı karşısında Filistinli kardeşlerimizin asla yalnız olmadıklarını ifade eden Dolaşmaz, açıklamanın son bölümünde de şu görüşlere yer verdi: “ Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.”

Basın açıklaması, Hafız Mahmut Sami Kemikkıran, tarafından yapılan dua ile sona erdi.