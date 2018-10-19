İsmet İnce, Avanos Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

İsmet İnce, 2019 yerel seçimleri için Avanos Belediye Başkan adaylığı başvurusu yaptı. CHP'den aday adayı olan İnce, başvurusunu Avanos ilçe başkanlığında başvuru belgelerini teslim ederek yaptı.

İsmet İnce, beni destekleyen, gönül veren, yolu sevgiden geçen Avanos’umuzun güzel, medeni, aydınlık yüzlü insanları ile birlikte Avanos’u bir dünya markası haline getirmek için başlattığımız çalışmalarımızı tamamlamak üzere aday başvurumuzu yaptık.

Bize desteklerini esirgemeyen Avanos halkına teşekkür ederim dedi.