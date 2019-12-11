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İŞKUR’dan Özel Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA Nevşehir Özel Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, İŞKUR’un işverenlere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi

Nevşehir 11.12.2019, 15:50
İŞKUR’dan Özel Organize Sanayi Bölgesine Ziyaret
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Ziyaret kapsamında özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren işverenlere ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü birlikte yetiştirebileceklerini, bunun için uygulanan “İşbirliği kapsamında Mesleki Eğitim Kursları” ile “İşbaşı Eğitim Programlarını anlatan BARATA, “İş yerlerinin çalıştırmış olduğu toplam işçi sayısının yüzde 10’u kadar oranda işsiz kişiye, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 6 ay süreyle iş yerinde işbaşı eğitim programı kapsamında işi öğretiyoruz. Bu süre içerisinde katılımcıların günlük ücretini ve genel sağlık sigortasını ödüyoruz ve bu kapsamda hem istihdamı artırmış oluyoruz hem de özellikle sanayi alanında faaliyet gösteren işverenlerimiz ile işbirliği içerisinde kişileri iş yerinde eğiterek teorik ve pratik eğitim almalarını sağlıyor ve netice itibariyle nitelikli ara elaman teminine katkı sağlıyoruz” Dedi

Ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren Firma yetkilikleri il Müdürü BARATA ’ya teşekkürlerini ilettiler


 

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