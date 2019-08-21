İŞKUR’dan İstihdam Teşvikleri Hakkında Doğa Tohumculuğa Bilgilendirme Ziyareti

Nevşehir’de patates işleme ve depolama alanında sektörün öncü firmalardan olan Doğa Tohumculuğa ait tesisi ziyaret eden Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA istihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılı teşvikleri ile İŞKUR’un aktif iş gücü hizmetlerince yürütülen İşbaşı Eğitim Programını anlattı.

BARATA İşsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücünün ve istihdamın arttırılmasına yönelik 2019 istihdam seferberliği kapsamında birçok teşvikin programa alındığını ve uygulandığını belirterek İŞKUR tarafından nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik iş arayan vatandaşlarımıza iş tecrübesi kazandıran, işverenlerin ihtiyacı olan iş gücünü kendilerinin yetiştirmesine ve işe alacakları kişileri işbaşında tanımasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programına dikkat çekti.

dolayı memnuiyetini dile getiren Doğa Tohumculuk Genel Müdürü Mazhar TAŞKIN İŞKUR tarafından nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdiği için İl Müdürü BARATA ’ya teşekkür etti.