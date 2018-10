İŞKUR’dan İki Yeni Dev Proje

Konuyla ilgili açıklama yapan Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA; “2-5 yaş arasında çocuğu olan ve çalışmak isteyen kadınlar, mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecek. Mesleki eğitim kursuna devam eden annelere günlük 70 lira cep harçlığı verilecek ve genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca Sanayi veya imalat sektöründeki programlara katılan anneler, kreş çağındaki 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 400 lira kreş desteği ödemesi alabilecek. Bu destek kurs veya program süresince devam edecek.

“İşe İlk Adım Projesi” sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programlarına dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. Düzenlenecek program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi program süresi kadar istihdam etmeleri talep edilecektir. Zorunlu istihdam süresinden sonra ise on iki ay süreyle işverenlerin bu kişileri istihdam etmeye devam etmesi beklenecektir. İşverenler için Zorunlu istihdam sürecinde ödenecek ücretin net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından on iki ay süreyle bu kişileri istihdam etmeye devam edeceğine dair taahhüt verilmesi ve İl Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzalanması durumunda istihdam edilecek bu kişiler için on iki ay süresince net asgari ücretin %25’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecektir.” Dedi.