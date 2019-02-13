İşkurdan Engelilere Yönelik Mesleki Eğitim Desteği

İŞKUR ile GÖR-BİR arasında daha önce açılmış olan kurslardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gör-Bir Dernek Başkanı Erol MUTLU, dernek üyeleri ve tüm engelliler adına İŞKUR İl Müdürüne teşekkür etti. GÖRBİR heyeti ile BARATA yaptıkları istişareler neticesinde yıl içerisinde yeniden meslek edindirme kurslarının açılması konusunda görüş alışverişinde bulundular.

İŞKUR İl Müdürü BARATA ziyaretinden dolayı Dernek Başkanı Erol MUTLU’ya ve Dernek Başkan yardımcısı KEMİKKIRAN’a teşekkür ederek “İŞKUR olarak engellilere elimizden geldiği kadar umut olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.