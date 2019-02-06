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İŞKUR ve SGK‘dan NTSO'ya Teşviklerle İlgili Ziyaret

evşehir İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık BARATA ve Nevşehir SGK İl Müdürü Erdin POLAT Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu

İŞKUR ve SGK‘dan NTSO'ya Teşviklerle İlgili Ziyaret
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Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali ÖBEKLİ ve Genel Sekreter İsmail Hakkı AYDOĞAN ile biraya gelen BARATA ve POLAT 2019 yılı teşvikleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda BARATA ve POLAT Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek olan teşvik ve desteklerin, işveren ve iş arayanlar için birçok avantaj sağladığını, devletin işverenlere sunduğu bütün teşviklerden ve işçilere sağladığı imkanlardan yararlanmaları için gerekli hassasiyeti her zaman göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

ÖBEKLİ ve AYDOĞAN ise İŞKUR ve SGK tarafından teşvikler ile alakalı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti

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