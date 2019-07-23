İŞKUR Üniversite Öğrencilerine Yaz Tatilinde Çalışma İmkanı Sağladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler kura yöntemi ile belirlenerek tercih ettikleri kurumlarda iş başı yaptı.

Konu hakkında açıklama yapan Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA, “Kamu hizmetlerine katılımlarını teşvik etmek ve mesleki tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programımızdan yararlanmaya hak kazanan gençlerimiz işbaşı yaptı. Söz konusu programda katılımcı olan öğrencilerimiz, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışacaklar” dedi.

BARATA ayrıca “Programın düzenlendiği kurumlar ve katılımcıları ile yaptığımız görüşmelerde; yapılan uygulamanın hem kurum için hem de öğrencilerimiz için çok verimli olduğu yönünde dönüşler aldık. Gençlerimizin işi öğrenmede gayretli oldukları, gelecek hayatlarını şekillendirmede yön gösterici deneyimler edindikleri, üslendikleri görevi sorumluluk bilincinde yapmaları, uygulanan programın verimliliğinin ve amacına ulaştığını göstermektedir” dedi.