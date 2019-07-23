İŞKUR Üniversite Öğrencilerine Yaz Tatilinde Çalışma İmkanı Sağladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler kura yöntemi ile belirlenerek tercih ettikleri kurumlarda iş başı yaptı.
BARATA ayrıca “Programın düzenlendiği kurumlar ve katılımcıları ile yaptığımız görüşmelerde; yapılan uygulamanın hem kurum için hem de öğrencilerimiz için çok verimli olduğu yönünde dönüşler aldık. Gençlerimizin işi öğrenmede gayretli oldukları, gelecek hayatlarını şekillendirmede yön gösterici deneyimler edindikleri, üslendikleri görevi sorumluluk bilincinde yapmaları, uygulanan programın verimliliğinin ve amacına ulaştığını göstermektedir” dedi.