İŞKUR TYP Kura Çekim Sonuçları (Tam Liste)

Toplum Yararına Programı Kapsamında (TYP) çalışacak işçilere ait noter kurası listesi ektedir. Listede isim olan kişilerin 30.09.2019 Pazartesi günü ilimiz Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor salonunda Saat : 10:00 'da aşağıdaki belgeler ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

Murat DEMİR

Milli Eğitim Müdürü

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Merkez Temizlik

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İlçeler Temizlik

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Güvenlik

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TYP KAPSAMINDA ÇALIŞAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ

- VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- İKAMETGAH BELGESİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- AİLE DURUM BİLDİRGESİ ( KURUMDA DOLDURULACAK )

- Adli Sicil Kaydı

TYP KAPSAMINDA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ

- VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- İKAMETGAH BELGESİ ( E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK )

- AİLE DURUM BİLDİRGESİ ( KURUMDA DOLDURULACAK )

- GÜVENLİK YAKA KARTI ASIL VE FOTOKOPİSİS

- GÜVENLİK SERTİFİKASI ASIL VE FOTOKOPİSİ

- DİPLOMA ASLI VE FOTOKOPİSİ

- Adli Sicil Kaydı

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 11:25