İşkur Okullarda Çalıştırılmak Üzere 642 İşçi Alacak

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce, Toplum Yararına Program kapsamında, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne okullarda çalıştırılmak üzere 642 kişilik işçi alım kontenjanı verildiği,” belirtildi. 525 kişinin temizlik görevlisi 117 kişinin de güvenlik görevlisi olarak çalıştırılacağı toplum yararına program 01/09/2020 tarihinde başlayacak 30/05/2021 tarihinde son bulacak. Katılımcılar 19/08/2020 Çarşamba günü Nevşehir Valiliği toplantı salonunda komisyon ve basın huzurunda yapılacak noter kurası ile belirlenecektir. 9 ay sürecek olan toplum yararına programa başvurular, internet üzerinden e-sube.iskur.gov.tr adresinden ve telefonla ALO 170 hattından yapılacaktır.Pandemi dolayısıyla İŞKUR hizmet binasından başvuru alınmayacaktır.