İŞKUR okullarda çalışmak üzere 420 kişiyi işe alacak

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 420 kişiyi işe alacak.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 420 kişi işe alınacak. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Okul temizliklerinde 9 ay çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce, Nevşehir Çalışma İŞKUR Müdürlüğüne okullarda çalıştırılmak üzere 420 kişilik işçi alım kontenjanı verildi. 11 Eylül tarihinde başlayan başvurular kura çekme yöntemiyle işçiler belirlenecektir” denildi.