İŞKUR Nissara’da Stant Açtı

Nevşehir İŞKUR İl’in büyük alışveriş merkezlerinden Nissara AVM de vatandaşlarla buluştu.

İŞKUR Nissara’da Stant Açtı
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Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA ve İş ve Meslek Danışmanları Nevşehir’deki büyük alışveriş merkezlerinden Nissara’ da Stant açarak vatandaşlarla buluştu.

İŞKUR yetkilileri, katılımcı İşverenlere; sigorta teşvikleri, işbaşı eğitim programı ile kurumumuz hizmetlerini tanıtmak ve varsa işçi taleplerini karşılamada yardımcı olmak, Öğrencilere meslek seçimine destek dergisi dağıtımı yaparak Üniversite/Alan seçimlerine destek olmak, Yabancılar için Türkiye’de iş bulma rehberi dağıtımı yapmak üzere stant açtı. Ayrıca vatandaşlara Kadın, engelli ve eski hükümlü girişimcilerin başarı örneklerini anlatan broşürlerin dağıtımı yapıldı.

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