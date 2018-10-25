İŞKUR Nissara’da Stant Açtı

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA ve İş ve Meslek Danışmanları Nevşehir’deki büyük alışveriş merkezlerinden Nissara’ da Stant açarak vatandaşlarla buluştu.

İŞKUR yetkilileri, katılımcı İşverenlere; sigorta teşvikleri, işbaşı eğitim programı ile kurumumuz hizmetlerini tanıtmak ve varsa işçi taleplerini karşılamada yardımcı olmak, Öğrencilere meslek seçimine destek dergisi dağıtımı yaparak Üniversite/Alan seçimlerine destek olmak, Yabancılar için Türkiye’de iş bulma rehberi dağıtımı yapmak üzere stant açtı. Ayrıca vatandaşlara Kadın, engelli ve eski hükümlü girişimcilerin başarı örneklerini anlatan broşürlerin dağıtımı yapıldı.