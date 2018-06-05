İŞKUR Girişimcilik Eğitimlerine Devam Ediyor

İŞKUR ve Ahiler Kalkınma Ajansı arasında 04/06/2018 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı. İl Müdürü Arif Sıddık BARATA ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir VAROL tarafından imzalanan protokol kapsamında 25’er kişilik 4 gruptan oluşan toplamda 100 vatandaşımızın yararlandırılacağı Girişimcilik eğitimi verilmesi planlanıyor. İlk grup eğitimin Haziran ayında olduğu diğer 3 grubun da 2018 yılı içerisinde açılacağı belirtildi.

İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık BARATA “Devletimizin vermiş olduğu imkanlar dahilinde olabildiğince çok vatandaşımızı bu programdan yararlandırarak İlimizde iş yeri sayısını dolayısıyla iş imkanını ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz.” Açıklamasında bulundu.

Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda bu belge geçerli olmaktadır.

Vatandaşların açılacak olan Girişimcilik eğitim programlarına İŞKUR başvurusunun dışında E-DEVLET üzerinden KOSGEB’e de başvuru yapmaları gerekmedir.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2018, 14:16