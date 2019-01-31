İŞKUR Geleneksel Mesleklere Yönelik Kurslar İle Kadınları İş Sahibi Yapıyor

Nevşehir İŞKUR Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Avanos Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, 17 kursiyerin 63 iş günü süren Halı Dokuma Kursu, Avanos Sentez Halı Galerisinde tamamlandı. Kursiyerlerle kurs hakkında sohbet eden İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık BARATA yeni neslin ve bu konuda öğrenime açık herkesin bu husustaki çabalarına ve üretkenliklerine destek olmak amacıyla eldeki imkânlar dâhilinde yapılacak her türlü çalışmaların değerleneceğine ve artırılacağına değindi. BARATA ayrıca “Avanos ilçemizde İŞKUR aracılığıyla açtığımız halıcılık kursuyla Anadolu'nun önemli el sanatlarından halı dokumacılığını yaşatarak yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlıyoruz.” dedi.