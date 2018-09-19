İŞKUR 109 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek’’ işbirliği protokolüyle Milli Eğitime bağlı okullarımızın güvenliği için 20.000 güvenlik görevlisi görevlendirilecek.

İmzalanan protokol kapsamında Nevşehir ilimizde de İŞKUR vasıtasıyla okullarda çalıştırılmak üzere KURA Yöntemi ile 109 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. Başvuruları ise 19/09/2018 tarihinde başlayacak olup güvenlik görevlisi sertifikası olan herkes başvurabilecektir. Detaylı bilgiyi www.iskur.gov.tr adresimizden veya kurumumuzdan öğrenebilirsiniz.