NEVŞEHİR(MHA) Güneşi sağmanın, ineği sağmaktan daha kolay olduğunu kaydeden İş Adamı Musa Ertaş, geçtiğimiz yıl yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımını ilerleyen zamanda daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Bu konuda bakanlığı da seslenen Ertaş, lisansını alıpta yatırım yapmayanların lisanslarının iptal edilmesini istediklerini ifade ederken, “Buradan ponza ve bims hammaddesinin çıkışından sonra burayı düzelttik ve daha sonra yenilenebilir enerjiyle ilgili düşüncelerimiz oluştu. Gerekli girişimlerde bulunduktan ve onayımızı aldıktan sonra burasını yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımımızı yaptık. Şu an 510 KV lık bir üretim tesisi haline getirdik. Türkiye de üçüncü idik. Şimdi çok hızlı bir gelişme oldu. Bakanlık bunlara ciddi teşvikler sağlandı. Sayıları günden güne arttı. Cari açığımızda önemli bir yeri olan enerji konusunda bu yatırımların ülkemizde yapılmasını önemsiyoruz. Rüzgar enerjisinde Türkiye çok önemli bir ivme kazanamadı ancak güneş enerjisi konusunda özellikle iç Anadolu bölgesinde ciddi yatırımlar yapıldı. Biz bu yatırımların Nevşehir ve yöresinde de artması için arkadaşlarımızı bu işe teşvik etmeye gayret ettik. Güneşi sağmanın, ineği sağmaktan daha kolay olduğunu kendilerine bizzat anlattık. Bundan daha iyi yatırım olabilir mi?. Ben bütün müteşebbislerimizi bu tür yatırımları yapmaya davet ediyorum. Biz bu yatırımımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Lisansını alıpta yatırım yapmayanların lisanslarının iptal edilmesini istiyorum. Ya yatırımını yapsın, ya da lisansını devretsinler. İşi çantacılara bırakmasınlar. Devletimizin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesi için bu tür yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.