İş Dünyası Ticaret ve Sanayi Odasında Bayramlaştı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Meclis Başkanı Seyit İnce ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, 27. Dönem MHP Nevşehir Milletvekili Adayları: Mehmet Varol, Sait Yüksel, Fazlı Koç, İYİ Parti ve CHP Nevşehir İl Başkanı ve yöneticileri ve 27. Dönem İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayları, Nevşehir Ticaret Borsası(NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Hüsamettin Ellialtı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(NESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı , daha sonra fuayene salonundaki bayramlaşmaya katıldı.