İş adamı Ömer Tosun, Rio Branco Brezilya Devlet Nişanı ile onurlandırıldı.

Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı, Nevşehir – Kayseri bölgesi Brezilya Fahri Konsolosu ve DEİK Brezilya İş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Kapadokya bölgesinin tanınmış iş adamlarından Ömer Tosun’a Türkiye ile Brezilya arasındaki iş birliğinin gelişmesinde gösterdiği üstün katkılardan ötürü Rio Branco Brezilya Devlet Nişanı verildi.

Brezilya Milli Günü nedeniyle Brezilya Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda Ömer Tosun’a devlet nişanı Brezilya Ankara Büyükelçisi Eduardo Gradilone tarafından takdim edildi.

Büyükelçi Gradilone törende yaptığı konuşmada, Ömer Tosun’un yürüttüğü Fahri Konsolosluk görevi ile birlikte, özellikle Kapadokya bölgesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına yapmış olduğu kıymetli çalışmaları nedeniyle bu onurlu nişanı hak ettiğini ve kendisine vermiş olduğu tüm üstün hizmetlerden ötürü müteşekkir olduklarını belirtti.

1963 yılından itibaren verilmeye başlanan Rio Branco Devlet Nişanı, Brezilya Dış İşleri Bakanlığı Rio Branco Devlet Nişanı Konseyi tarafından titiz bir değerlendirmenin sonucunda ilgili kişi veya kurumlara veriliyor.