İş Adamı Musa Ertaş’tan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya Ziyaret

Ertaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Musa Ertaş beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ertaş ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. İş adamı Ertaş’ın Rektör Bağlı’yı ziyaretlerinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Bağdatlı’da hazır bulundu.

Rektör Bağlı’yı ziyaretlerinde kendileriyle bir süre görüşen iş adamı Musa Ertaş, Ertaş Grup bünyesinde çalışan personele Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) tarafından personellerinin eğitimlerine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak üniversite-şehir ve üniversite-sanayi işbirliğine daima önem verdiklerini belirten Rektör Bağlı, eğitim ve öğretiminin yanında şehrin ve sektörlerin de gelişmesi için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Bağlı, eğitim alanında gerekli tüm destekleri Üniversitenin NEVSEM tarafından verileceğini ifade etti.