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İş Adamı Fatih Zağlanmış'dan Kurban Bayramı Mesajı

Akgül Pazarlama LTD.ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Adamı Fatih Zağlanmış kurban bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Nevşehir 30.07.2020, 19:16 30.07.2020, 19:42
İş Adamı Fatih Zağlanmış'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Akgül Pazarlama LTD.ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Fatih Zağlanmış yayımladığı mesajında;

"Birlik ve beraberliği sağlayan değerlerin hatırlanmasına, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının pekişmesine vesile olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, Bayramın Ülkemize hayırlar getirmesi temennisiyle, Aziz Şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman Gazilerimize şükranlarımı sunarım."dedi

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