İran Araştırmaları Çalıştayı sona erdi

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ’İran Araştırmaları Çalıştayı’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış ve değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Çalıştayın değerlendirme oturumuna İRAM Başkanvekili Dr. Hakkı Uygur, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir, Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Küpeli, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Dudu Kuşçu, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu katıldı. Çalıştayın oldukça verimli geçtiğine ve muhtelif üniversitelerin Tarih ve Türkoloji disiplinlerinden programa katılan 30 akademisyenin iki gün boyunca altı oturum halinde Türkiye’deki İran çalışmalarına ilişkin önemli konuları değerlendirdiğine dikkat çeken İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur, Türkiye’deki İran çalışmaların belli bir koordinasyondan yoksun ve genellikle de stratejik bilgi üretiminden uzak bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Amerika merkezli İran çalışmalarının tarih ve Türkoloji disiplinlerinde bilgi üretiminde objektif olmadığına işaret eden Uygur, Türkiye merkezli bir bakış açısıyla ve bilimsel kriterlere uygun bir şekilde İran’a yönelik araştırmalar yapmanın önemine vurguda bulundu. Konuşmasının devamında üniversitesinin imkanlarını alanında bir ilk olma özelliği gösteren bu çalıştaya açtığı için Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve ekibine teşekkür eden Uygur, çalıştayın önemli bir boşluğu dolduracağını umut ettiğini belirtti.

Kapanış oturumundaki diğer konuşmacıların kısa değerlendirmelerinden sonra İran Araştırmaları Çalıştayı, katılımcı ve görevlilere sertifikalarının verilmesiyle son buldu.