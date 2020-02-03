‘İnsansı Taşlar Sergisi’ 7 Şubat’ta Açılıyor

Düzenlediği çeşitli faaliyetlerle son dönemde Nevşehirlileri çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturan Nevşehir Belediyesi, el değmeden doğada kendiliğinden oluşmuş insan yüzüne benzeyen taşların sergileneceği ‘İnsansı Taşlar Sergisi’ni sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

7 Şubat 2020 Cuma günü saat: 11.00’da Forum Kapadokya AVM’de açılacak ve 12 Nisan 2020 tarihine kadar gezilebilecek olan sergide, Türkiye’nin tek, dünyanın ikinci İnsansı Taşlar Müzesi’nin sahibi Ahmet Aslan’ın, hayvan güderken merada topladığı insan yüzüne benzeyen taşlar sergilenecek.

İzmir’in ardından Türkiye’de ilk kez Nevşehir’de açılacak olan sergide, Aslan’ın müzesinde bulunan 110 eser yer alacak.

Doğanın sadece yeşilden ibaret olmadığını, aynı zamanda ilham vermede en büyük sanatçı olduğunu da gözler önüne seren sergiyi Nevşehirliler ücretsiz olarak gezebilecek.

Sabah saat 10.00 ile 22.00 arasında açık kalacak olan sergiye her yaş grubundan Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.