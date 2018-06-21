'İnsanımızın gönlünde, duasında Recep Tayyip Erdoğan var'

Nevşehir Milli İrade Platformu üyesi de olan İHH Nevşehir İl Temsilcisi Öncel, “24 Haziran’da Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oy verecek. Ülkemizin her bir ferdi, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkları bilir. Hiçbir fark yok diyerek son 16 yılda yaşanan gelişmeleri inkar edenlerin ise nasıl bir algı operasyonunun kurbanı oldukları ibret verici bir neticedir. Öyle ki, Türkiye’miz gönüllerde layık olduğu değere hızla yükselmiş, sadece bu topraklarda yaşayan kahraman milletimizin değil, tüm kadim coğrafyalarımızda yaşayan insanların umutla baktığı bir konuma erişmiştir.

Dilediği insanın şerefini insanlık içinde yükselten de alçaltan da Allah’tır. Günümüze bakınca, Arakan’dan Somali’ye, Doğu Türkistan’dan Suriye’ye, Filistin’den Bosna’ya yüreği Allah, vatan, bayrak, sancak ve zafer aşkıyla atan insanların gönlünde ve duasında Recep Tayyip Erdoğan var. İnsanlık içinde gönüllerde muhabbet beslenerek onuru yükseltilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, doğru yolda sağlam adımlarla yürüyüp, başta milletimiz olmak üzere asırlardır sömürülen tüm Müslüman coğrafyasının silkinip kendine gelmesine vesile olmaktadır. Cumhurbaşkanımız bu adımları attıkça, ümmetin ve milletin ümidi haline gelmiş Türkiye'ye ve liderine İsrail, İngiltere, Almanya, ABD ve diğerleri çeşitli yöntem ve vasıtalarla saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Bu millet ve ümmet tarih boyunca nice badireler ve tuzaklardan Allah’ın izni ve yardımıyla, mümin feraseti sayesinde kurtulmuştur, bugün de kurtulacaktır. 24 Haziran tarihi yaklaştıkça hile ve desiselerini farklı renklere bürüyen İslam ve Türk düşmanı dış mihrakların karşısında dik durmak, yeniden yeryüzünde adalet, barış ve huzurun hükmetmesi için dik durmaya, cesur olmaya mecburuz.

Bu nedenle, istikrarın devamlılığı açısından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tercih ettiğimizi gönüllülerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz. Zira, ya az önce saydığımız Türk ve İslam düşmanı ülkeler ve onların uşağı pozisyonundaki teröristlerle aynı cephede bulunacağız ya da tüm İslam coğrafyalarında dua edenlerle aynı safta buluşacağız.

Allah Teala’dan başta memleket idarecileri olmak üzere, hepimizi üstün ahlak, hidayet ve istikamet üzere sabit kılmasını niyaz ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)