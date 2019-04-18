İnşaattan demir çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir inşaattan demir çalan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Cevher Dudayev Mahallesinde bulunan bir inşaatta bulunan demirleri araca yüklerlerken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İnşaatta bulunan demirleri araçlarına yüklerken yakalanan E.K. ve M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 11:39