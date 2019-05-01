İnşaat işçileri 1 Mayıs’ı çalışarak geçirdi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü milyonlarca çalışan tatil yaparak geçirirken, Nevşehir’de inşaat işçileri çalışmaya devam etti.Milyonlarca çalışanın 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tatil yapmasının yanı sıra evlerine...

İnşaat işçileri 1 Mayıs’ı çalışarak geçirdi
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü milyonlarca çalışan tatil yaparak geçirirken, Nevşehir’de inşaat işçileri çalışmaya devam etti.

Milyonlarca çalışanın 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tatil yapmasının yanı sıra evlerine ekmeklerini götürmek için çalışan inşaat işçileri, 1 Mayıs’ı çalışarak kutladı. İnşaat işçisi Ali Karaşahin, “Valla işçinin bayramı yok. Halimizi görüyorsunuz çalışıyoruz. Normalde işçi emeğini alamıyor zaten. İş bulamıyoruz mecbur kaldığımız için inşaatta çalışıyoruz istirahat bile yok” dedi.
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