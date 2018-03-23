İngilizce ve Bilgisayar Eğitimlerine Gençler Büyük İlgi Gösteriyor

Nevşehir’de örgün eğitim alanında kurumsallaşan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ‘nde ,39. dönem eğitimleri için başvurular devam ediyor.

9 Nisan 2018 Pazartesi günü başlayacak 39. dönem eğitimlerinde, İngilizce ve Bilgisayar eğitimleri özellikle gençlerin en fazla ilgi gösterdiği branşlar olarak dikkat çekiyor.

KAPEM’in 14 farklı branşta gerçekleştireceği 39. Dönem eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, Atatürk Bulvarı üzerindeki Nevşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’ndaki KAPEM kayıt masasına başvuruda bulunabilecekler.

İngilizce ve Bilgisayar konusunda bir yoğunluğun yaşandığı KAPEM eğitimleri, 4 ay süre ile devam ediyor.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlere, dönem sonrasında yapılacak sınav sonucunda başarı sertifikası veriliyor.

KAPEM tarafından düzenlenen 39. dönem eğitimleri, Nevşehir Belediyesi’ne ait Organik Ürünler ve Köy Ürünleri Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim birimi başta olmak üzere Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi, 2000 Evler Mahallesi Kadın Eğitim Birimi, Cevher Dudayev Mahallesi Kadın Eğitim Birimi ve Kıratlıoğlu Mahallesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek