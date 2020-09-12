İmam Hatipliler Kurultayı Nevşehir Belediyesi Ev Sahipliği’nde Gerçekleştirildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen ve bu yıl Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Nevşehir’de yapılması planlanırken salgın dolayısıyla İstanbul'a alınan "İmam Hatipliler Kurultayı" Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

480 il ve ilçe derneğinin canlı bağlantı ile katıldığı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kurultayda, Nevşehir Alemdar Başkanı Dr. Fatih Yakut, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu selamlama konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi.

Kurultay salonunda okunan mesajına “Aziz Nevşehirliler, ÖNDER’in kıymetli yöneticileri, imam hatip camiasının çok değerli mensupları; sizleri selamların en güzeliyle muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum.” İfadeleriyle başlayan Erdoğan, kurultayın başarılı geçmesi ve hayırlara vesile olması niyazında bulundu.

“NE BU CAMİANIN NE DE BU MİLLETİN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEDİK”

Erdoğan, imam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere, on yıllardır bu okulların kuruluşunda, gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan vakıf insanlarına teşekkür ettiğini, okullarda görev yapmış olup da ahirete irtihal eden öğretmenleri, yöneticileri, fedakarlıklarıyla destekleriyle bu müesseseleri yaşatan hayırseverleri rahmetle andığını ifade etti.

İmam hatip okullarını, "bir eğitim kurumu olmanın çok ötesinde, Türkiye'ye istikamet çizen, ufku aydınlatan, aziz milletin değerlerine canı pahasına sahip çıkan gençlerin yetiştiği kutlu çatılar" olarak tanımlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır.

Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmeye çalışanlara inat, vatanımız için, ezanımız için, bağrından çıktığımız aziz milletimiz için çalıştık. Edebin edepsizlik içinde kaybolmasına müsaade etmediğimiz gibi ahlakın ahlaksızlık içinde boğulmasına rıza göstermedik. Vakarımızdan, onurumuzdan, bizi biz yapan kadim değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi bugünlere kadar getirdik. İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki katılımcılara hitaben mesajında, "Sizlerden, son nefesinize kadar 'imam hatipli' payesini iftiharla taşımanızı, bu asil payeye asla halel getirmemenizi bekliyorum. Sizlerden zorluklar karşısında yılmamanızı, karamsarlığa düşmemenizi, içinizdeki cevheri söndürmeye çalışanlara prim vermemenizi istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bizleri şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan da kurultayıa iştirak eden isimler arasında yer aldı. Sözlerine, “Öngörülemeyen küresel salgın koşulları sebebiyle Nevşehir’de yapılması gerekirken yine Nevşehir’deki kardeşlerimizin, başta belediye başkanımız Rasim Arı’nın katkılarıyla bu sene bu şekilde uzaktan bu toplantımızı yapıyoruz.” Şeklinde başlayan Erdoğan, imam hatiplerin ülke ve millet için önemine dikkat çekerek daha çok tanıtılması için çağrıda bulundu.

Bilal Erdoğan, 'İmam hatipliler olarak başarılı bir seneyi geride bıraktık. Hem liseye giriş sınavlarında hem üniversiteye giriş sınavında İmam Hatipliler farkını ortaya koymaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda verilen emekler, Türkiye'nin imam hatip camiasında 4 bir yanında düzenli olarak toplantı yapan kuruluşlarımız her sene meyvelerini veriyor. Bu sene ilk 1000'e giren öğrenci sayısı olarak İmam Hatip tarihinin rekorunu kırdık. Öncelikle çocuklarımızın imam hatipleri tercih etmesi noktasında üzerimize düşeni yapmazsak, çevremizdeki yanlış düşünceleri düzeltme noktasında üzerimize düşeni yapmazsak bu iş yarım kalmış olur. Zaman zaman imam hatipleri zedelemek isteyenler bazı çıkışlarla denemeler yapıyorlar. Bunlar bizi yürüyüşümüzden alıkoyamaz. Maalesef imam hatiplilerle ilgili yanlış düşüncelere sahip olan birçok insan, bir imam hatip okulunun önünden dahi geçmemiş, çayını içmemiş insanlardır. Bazıları işin aslını bilseler de bunları yapacaklar, bazı saplantılarından ve kasıtlarından dolayı düşmanlıklarını sürdürecekler. Yanlış bilgilendirmeler bizim çabalarımızla zamanla yersiz hale gelecektir" şeklinde konuştu.

‘İMAM HATİP NESLİNE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR’

Kurultayda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, “Bu çatı bize dürüstlüğü, samimiyeti, hasbiliği, ülkesine, milletine, bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti, cesareti öğrendik. Biz imam hatiplerde ahlakı, dayanışmayı, sadece varlıkta değil yoklukta bile ekmeğimizi muhtaçlarla paylaşmayı öğrendik. Biz bu okullarda kardeşliğin, muhabbetin, birbirini sadece Allah için sevmenin eşsiz lezzetini tattık. Biz o kutlu çatı altında Afrikalı, Filistinli, Türkistanlı mazlumların dertleriyle dertlenmeyi öğrendik. Hepsinden önemlisi bu okullarda hayat karşısında soylu bir duruş sahibi olmayı öğrendik.” dedi.

Türkiye’nin parlak yarınlarının inşasında imam hatip nesline büyük sorumluluk düştüğünü belirten Arı, gençlerin bir taraftan geleceğin dünyasına hazırlıklı bir şekilde yetişirken, aynı zamanda da kökleriyle bağlarını güçlü tutmaları gerektiğini vurguladı.

Arı şöyle konuştu;

“Bugün gençlerimiz bir taraftan DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle, diğer taraftan uyuşturucudan alkole, sanal bağımlılıktan nihilizme kadar birçok farklı tehditle mücadele etmek zorunda kalıyor. Gençlerimizin bu sınamalarda mücadele edebilmesi için milli ve manevi değerlerimizle tezyin edilmesi önemlidir. Evlatlarımızın bir taraftan geleceğin dünyasına hazırlıklı bir şekilde yetişirken, aynı zamanda da kökleriyle bağlarını güçlü tutmaları gerekiyor. Bu altın oranın yakalanması ancak kaliteli, nitelikli ve özgün bir eğitim öğretimle mümkün olacaktır. Onun için imam hatip neslinden ülkemizin beklentisi çok yüksek. İhlas ve sabırla yürütülen çetin bir mücadelenin en tatlı meyvesi olan imam hatipler bu noktada hayati role sahiptir. Bu okullar sıradan bir eğitim öğretim kurumu olmanın ötesinde, ülkemize istikamet çizen, ufkumuzu aydınlatan, en önemlisi de öz değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetiştiği eğitim öğretim kurumlarıdır. Milletimiz hala imam hatipleri çöldeki vaha gözüyle bakıyor. Anadolu insanı bu okulları evlatlarını huzuru kalple emanet edebilecekleri güvenli bir liman olarak görüyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma gibi bir hakkı yoktur. Tabi ki bunlar olurken, imam hatipliler doğruları söylerken, dik duruşu gösterirken elbette hadsizler de hadsizlik yapmaya, imam hatiplilere saldırmaya devam etmiştir ve devam edecektir. O yüzden imam hatipliler edep ile edepsizliğe had bildirmeye, ahlak içerisinde ahlaksızlara haddini bildirmeyi bilen bir nesildir. O yüzden o hadsizlere her platformda haddini bildireceğiz. Bütün imam hatipli kardeşlerimizi de o hadsizleri mahkemeye vermeye davet ediyorum. Şahsımda bir imam hatipli olarak geçen hafta mahkemeye verdim. Bizim edepli kardeşlerimiz edepsizlere edeple haddini bildirirken siyasiler olarak bizlerde onlara farklı dilde, anladıkları dilde hadlerini bildirmeyi, ahlaksızlığını ona ahlaklı bir şekilde öğretmeyi kendimize görev edindik ve inşallah onlara hadlerini de bildirmeye devam edeceğiz. Ama biz Elif gibi dimdik duracak ve yolumuza devam edeceğiz. Bizim görevimiz sabırlı olmak, inancımızdan, vakarımızdan, asaletimizden, ilkelerimizden taviz vermeden mücadelemizi sürdürmektir.”