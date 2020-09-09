NEVŞEHİR(MHA) Yapılan açıklamada; "Ne mutlu ki, Türkiye gibi fikir ve hayat özgürlüğü çok ileride olan bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasinin beşiği denilen ülkeler bile ülkemiz kadar halkına fikir ve hayat özgürlüğü vermemiştir. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkesiyiz. Ancak özgürlük demek, din ve değerlere saldırmak demek değildir. Elbette bu hakkın da bir sınırı olduğu muhakkaktır. Eleştirinin dozunu artırıp, hakaret ve küfürlere yeltenirseniz Türk hukuku ile karşı karşıya gelirsiniz.

İşte bir örnek: 7 Eylül 2020 günü bir televizyon programında Erol Mütercimler isimli öğretim görevlisi, İmam Hatiplilere çok ağır şekilde hakaretlerde bulunmuştur. Mütercimler, bu ülke için maddi ve manevi nice önemli hizmetlerde bulunmuş ve dahi nice önemli liderler yetiştirmiş İmam Hatip camiası hakkında “sahtekar”, “ahlaksız” ve “cinsi sapık” gibi haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamlarda bulunmuştur. İlim ve irfan ile nice nesillerin yetişmesine yuva olmuş İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. İşte bu sebeple, fütursuzca işlenen bu fiilin cezasız kalmayacağını bilmesi adına malum öğretim görevlisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hayasızca söylediği sözlerinin karşılığını kamu hukuku karşısında layıkıyla görecektir. 81 ilde ÖNDER İmam Hatipliler Dernekleri olarak malum şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını, adalete hesap vermesini istemekteyiz. İmam Hatipler onurumuzdur. Onurumuza saygı göstermeyenlerin bu dünyada yargı önünde, öteki dünyada da mahkeme-i kübra’da peşlerini bırakmayacağımızı bilmelerini isteriz. Türkiye’nin ilim ve irfan okulları olan İmam Hatiplere yapılan saldırılara ve mezunlarına edilen iftiralara asla göz yummayacağız" ifadelerine yer verildi.