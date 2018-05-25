İmam Hatip Okulları Platformu’na, Erdoğan Başkanlık Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu Konsey salonunda gerçekleştirilen toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir AK Parti 27. Dönem Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Belediye Başkanları, sivil toplum teşkilatlarının başkan ve yöneticileri katıldı.