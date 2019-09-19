İmam Hatip Okulları Değerlendirildi

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık ve İl geneli İmam Hatip okul müdürleri katıldı.

Yeni başlayan eğitim yılının planlamasına dair yapılan ilk toplantıda 2019-2020 eğitim öğretim yılının planlanan hazırlıkları ve İmam Hatip okulları arasında yapılacak olan mesleki yarışmalar( Ezanı ve Kur' an-ı Kerimi güzel okuma hutbe, hafızlık vb.) Kalite Takip Sistemi (KTS) ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Pansiyonlu okullarda yapılacak olan iş ve işlemler (Pansiyonun tertip düzeni, temizliği ve yemekler)üzerinde duruldu. Okullarımızın acil ihtiyaçları tespit edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle açılışını yaptığı toplantıda, Okullarımızda akademik çalışmaların yanında sosyal çalışmalara yer verilmesi gerektiğini, öğrencilerin ahlaki değerlerle yetiştirilmesini ve İmam Hatip şuurunun verilmesi gerektiğini, Okul müdürlerinin daima halk ile iç içe olmasını velilerle iletişimin sürekli açık tutulmasını söyledi.

Toplantı sonunda 2018-2019 Kalite Takip Sistemi (KTS) çalışmalarında İlimizde İlk 5 dereceye giren okulları için Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu KTS Başarı Belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından İlgili okul müdürlerine takdim edildi.