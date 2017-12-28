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İlyas Şeker Ürgüp’ü ziyaret etti

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki heyetle Ürgüp Belediyesini ziyaret etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:16
İlyas Şeker Ürgüp’ü ziyaret etti
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Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Meclis Üyeleri ve İlçe teşkilatıyla bir araya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şeker, basına kapalı yapılan toplantıda Ürgüp Belediye çalışmaları ile ilgili Başkan Yıldız’dan bilgiler aldı.

Ürgüp'te Belediyenin alt yapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeker, gayretlerinden dolayı Başkan Yıldız’a, meclis üyelerine ve ilçe yönetimine teşekkürlerini iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Ürgüp'te yapımı tamamlanan sokak sağlıklaştırma projesini gezen Şeker, son olarak tarihi H. Mustafa Ağa Camiinde Belediye tarafından yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Şeker'e ziyareti anısına Ürgüp'e özgü el dokuma seccade hediye eden Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, tüm heyete teşekkürlerini iletti. 

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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