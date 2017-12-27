Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

İlyas Şeker Göreme'yi ziyaret etti

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve heyetiyle birlikte Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’e ziyarette bulundu. Ziyarete AK Parti Göreme Belde Teşkilatı ve Meclis Üyeleri de eşlik etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:34
İlyas Şeker Göreme'yi ziyaret etti
banner230

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir ve teşkilatlarını ziyaret etti. İç Anadolu Bölgesi’nde 7 ilden sorumlu Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, sorumlu olduğu illerden biri olan Nevşehir’in İlçe ve beldelerinde incelemelerde bulundu.

Göreme Belediye Başkanı Cingil’e ve Göreme Ak Parti Belde Teşkilatına yaptığı çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İlyas Şeker Başkan Cingil ve çalışma ekibine teşekkür etti.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim