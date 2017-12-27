İlyas Şeker Göreme'yi ziyaret etti

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir ve teşkilatlarını ziyaret etti. İç Anadolu Bölgesi’nde 7 ilden sorumlu Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, sorumlu olduğu illerden biri olan Nevşehir’in İlçe ve beldelerinde incelemelerde bulundu.

Göreme Belediye Başkanı Cingil’e ve Göreme Ak Parti Belde Teşkilatına yaptığı çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İlyas Şeker Başkan Cingil ve çalışma ekibine teşekkür etti.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.