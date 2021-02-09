Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan kardelen ve çiğdemler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.

Ürgüp’e bağlı İltaş köyü Kırcağaz, Siravuz mevkiinde doğa yürüyüşü yapan çiğdem çiçeğini ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Hüseyin Korkmaz, baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan kardelenlerin mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle çiçek açmaya başladıklarını belirtti. Yeşeren kardelen ve çiğdemler arazide güzel manzaralar oluşturdu.