İlmihal Yarışması Protokolü İmzalandı

Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Milli Eğitimi Müdürü Murat Demir, İl Müftüsü Yakup Öztürk, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ile dernek ve vakıf yetkilileri katıldı.

9. Sınıf Öğrencileri Arası İlmihal Yarışması Protokolü; Nevşehir ili ve ilçeleri ortaöğretim kurumları 9. sınıf öğrencilerinin manevi bilgi, duygu ve düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunmak, ilmihal bilgisini kavratmak, kitap okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak ve dini duyarlılığını geliştirmek ve sınav tecrübelerine katkıda bulunmak amaçlarıyla Nevşehir ilinde eğitim alanında faaliyetleri bulunan Safa Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı, Semerkant Buhara İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı, Mahmut Sami Ramazanoğlu İlim ve Kültür Vakfı, Alemdar İmam Hatip Derneği, Birlik Vakfı, Hasan Emmi ÇEKÜD, Ensar Vakfı, Kervansaray Hayırlı Hizmetler Derneği, İmam Hatip Okulları Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlanan “Nevşehir ili 9. Sınıf Öğrencileri Arası İlmihal Yarışması” isimli projenin yürütülmesindeki bazı görevlerin üstlenilmesi konusunda ismi geçen vakıflar ile Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Nevşehir Müftülüğü, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü arasında proje ortaklığı ve sorumluluk paylaşımını içeren, ortak çalışma ve işbirliği için hazırlanmış yarışma şartnamesi ile birlikte incelenmiş ve imza altına alınmıştır.

Vali Aktaş; “Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere uygun bir nesil olarak yetişebilmeleri için gerekeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu yarışmada öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.