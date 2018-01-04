İlmihal yarışması ödül töreni düzenlendi

Nevşehir Merkez ortaöğretim kurumları 9. sınıf öğrencilerinin manevi bilgi, duygu ve düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunmak, ilmihal bilgisini kavratmak, kitap okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak, dini duyarlılığını geliştirmek ve sınav tecrübelerine katkıda bulunmak amaçlarıyla Nevşehir ilinde eğitim alanında faaliyetleri bulunan Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı, Semerkant Buhara İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı, Mahmut Sami Ramazanoğlu İlim ve Kültür Vakfı, Alemdar İmam Hatip Derneği, Birlik Vakfı, Hasan Emmi ÇEKÜD, İmam Hatip Okulları Platformu, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) ve Memur-sen tarafından hazırlanan 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Nevşehir ili 9. Sınıf Öğrencileri Arası İlmihal Yarışması’ ödül töreni Kapadokya Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Nevşehir ili 9. Sınıf Öğrencileri Arası İlmihal Yarışması’ ödül törenine Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Nevşehir ili 9. Sınıf Öğrencileri Arası İlmihal Yarışması’nda kız öğrencilerde Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Feyza Nur Uçan 1., Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Avşar 2. Altınyıldız Koleji öğrencisi Fatma Buse Yanar 3. Oldu.

Erkek öğrencilerde ise Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Selman Çatak 1. , H. Avni İncekara Fen Lisesi öğrencisi Şamil Demir 2., 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Alican Baykaplan 3. Oldu. 1. olan öğrencilere Umre Ziyareti, 2. olan öğrencilere Gremse altın, 3. olan öğrencilere dizüstü bilgisayar ödülleri ilimiz protokol üyeleri tarafından verildi.