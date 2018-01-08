İlkokulu Öğrencilerine ‘Yaşama Yol Ver' Projesi Anlatıldı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinin personelleri tarafından, Derinkuyu İlçesi Yazıhöyük Kasabasında bulunan Gazi İlkokulu, Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf öğrencilerine Sağlık Bakanlığının Yaşama Yol Ver kampanyası etkinliği çerçevesinde 112 ve Ambulans tanıtımı yapılarak minik öğrencilere boyama kitabı ve kalem dağıtıldı.

Okulun konferans salonunda ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 400 öğrenciye İlkyardım Farkındalık Eğitimi ile Acil vakalarda nasıl bir yol izleneceği uygulamalı olarak gösterildi. Karşılıklı soru cevap şeklinde süren eğitim Yaşama Yol Ver ve Ambulans tanıtımı yapılarak sona erdi.

Okul yönetimi ve öğretmenleri, verilen eğitimden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne ve Ambulans Kontrol Komut Merkezi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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