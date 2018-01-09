İlkeli, dürüst ve fedakar tüm gazetecilerimizin gününü kutlarız

Özdemir, “İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. İşletmelerin en büyük sermayesi ve en büyük varlığı kuşkusuz çalışan insan kaynağıdır. Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Nevşehir’de görevini layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin bu özel gününü kutluyorum” diye konuştu.