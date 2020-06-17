İlimizin İlk Kadın Valisi İnci Sezer Becel Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İlimize atanan Nevşehir’in ilk kadın Valisi Vali İnci Sezer Becel, görevine başladı.



Vali İnci Sezer Becel’in Nevşehir Valiliğine gelişlerinde; Vali Yardımcıları Mehmet Öz, Aydın Abak ile Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Özel Kalem Müdürü Ferudun Doğan tarafından karşılanırken, kendilerine çiçek takdim edildi.