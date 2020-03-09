İlimize Yeni Sağlık Merkezi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan protokol konuşmaları ile başladı ve Hafız Mahmut Kemikkarın’ın yaptığı duanın ardından Nafiz Cemile Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış kurdelesi; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Arif Parmaksız, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile Dirikoç ailesi tarafından kesildi.

Vali Aktaş; “Bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan ve maddi olarak desteklerini sunan Dirikoç ailesine teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız Nafiz Cemile Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi’nin ilimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi ve hayırsevere plaketini takdim etti.

Açılış sonrası Vali Aktaş ve protokol, Nafiz Cemile Dirikoç Aile Sağlığı Merkezi’ni gezerek, bilgi aldı.

Sağlık Merkezi’nin gezilmesinin ardından program sona erdi.

Açılış Törenine; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Arif Parmaksız, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, daire müdürleri, STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, İş İnsanları, sağlık çalışanları, Hayırsever Dirikoç ailesi ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.