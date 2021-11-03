İlimizde Lale Soğanı Yetiştiriciliği Gelişiyor

Üreticilerin alternatif üretimlere yönlendirilerek üretici gelirlerinin artırılması ve İlimize katma değer sağlamasına yönelik olarak Kurumumuzca uygulanan projeler içerisinde İlimiz için ayrıca sembolik anlamı olan; tarımsal, turizm ve kültürel potansiyelimize uygun lale bitkisininin yeniden bu topraklarda yetiştiriciliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL’in teşvikleriyle, İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyünde 2020 yılında uygulanan Lale Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma projesi başarıyla sonuçlanmış ve 28 Mayıs 2021 tarihinde Sayın Valimizin teşrifleriyle düzenlenen geniş katılımlı bir tarla günü organizasyonu ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Projenin 2021 yılında başarıyla uygulanması ve sonuçlanması üzerine 2022 yılında da uygulanması uygun bulunmuş ve 35 bin adet lale soğanının bölgede 7 çiftçiye daha dağıtımı sağlanmıştır.

Lale soğanlarının dağıtım programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Özgür MEMİŞ Yaptığı açıklamada “Sayın Valimiz İnci Sezer BECEL’in teşvikleri ile İlimiz tarımsal, turizm ve kültürel potansiyeline uygun olarak seçilen ve üretilerek başarıya ulaşan Projemizi 2022 yılında da görmek ve turizmin kalbi Nevşehir’imizi renklendirmek üzere, bölgedeki 7 üreticimize İl Özel İdare kaynakları ile temin ettiğimiz 35.000 adet lale soğanını, İl Özel İdaremiz yetkilileri, Muhtarlarımız ve üreticilerimizin katılımlarıyla düzenlediğimiz programla teslim etmiş bulunuyoruz. Üreticilerimizin Lale soğanlarını dikiminden hasada kadar olan süreçte takip ederek, yanlarında bulunacağız ve üretimlerinin daha verimli olması için takip edeceğiz” diyerek projenin üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diledi.