İlimizde Hububat Hasadı Başladı

Konu hakkında açıklamada bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan YILMAZ; "İlimizde 178.765 hektar alanda buğday, arpa ve çavdar ekiminin bulunduğunu ve hasadın genel olarak biçerdöverlerle yapıldığını belirtti. Hasat sezonunun başlaması ile birlikte, İlimiz Merkez ve İlçelerinde görev yapan personeller tarafından, biçerdöverlerde hasat kontrollerinin yapılmaya başlandığını" bildirdi.

Çiftçilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerde; hasatta dane ve sap kaybı ile dane zararlarının en aza indirilmesi bakımından, üreticilerimizin ve biçerdöver operatörlerinin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini, üreticilerimizin hasat esnasında ürünlerinin başında bulunarak biçilen alanda biçim yüksekliği ve dane kaybı incelemesi yapmaları gerektiğini belirtti.

İl Müdürü YILMAZ açıklamasının devamında; "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün; Hacıbektaş, Topaklı, Kanlıca ve yaklaşık iki yıldır hububat alımı yapmayan Abuşağı TMO Ajans Müdürlükleri